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Путин предрек бегство властей Украины за границу

Путин заявил, что власти Украины сбегут за границу

Действующие на Украине власти сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны, передает РИА Новости.

«Деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют. Скорее всего, так и будет», — заявил президент России.

До этого Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского закончился вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно. По оценке российского лидера, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее в СВР указали на полную утрату договороспособности властей Украины.

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