Зеленский заявил о готовности оставить пост ради мира

Зеленский заявил, что готов оставить свой пост для мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это будет необходимо для наступления мира. Трансляцию выступления ведет офис президента страны в своих социальных сетях.

Также он заявил, что уход с поста может произойти «в обмен на НАТО».

«Или поменять пост на НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетия», — сказал он.

До этого Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал страны Европейского союза создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать Вооруженные силы Украины. Украинский лидер не исключил, что Соединенные Штаты могут отказать европейским странам в военной поддержке.

Позже Зеленский заявил в интервью NBC, что мирное урегулирование конфликта невозможно без решения президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.