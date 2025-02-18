Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть территорию страны. Об этом заявил основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с RT.

«Подозреваю, что сейчас Зеленский изучает расписание рейсов, потому что собирается сбежать. Это лишь вопрос времени», — отметил он.

Уотерс обратил внимание на то, что с украинским лидером не советуются ни Россия, ни США, поскольку «Зеленский здесь ничего не значит». Он подчеркнул, xnj президент Украины «оказался не у дел».

17 февраля Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. В тот же день он публично объявил, что не примет никаких решений, заключенных между США и Россией по ситуации в его стране.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Зеленского «растоптали» в Мюнхене.