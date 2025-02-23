В Кремле прокомментировали планы республиканцев вывести США из ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нужно посмотреть, насколько серьезны намерения республиканцев вывести Соединенные Штаты из Организации Объединенных Наций (ООН). Мнение он высказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Давайте дождемся, посмотрим, насколько это все серьезно. Дело в том, что эта партия, она же не монолитна», — заявил он.

По словам Пескова, среди американских политиков могут возникнуть «свои разногласия».

21 февраля сообщалось, что конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН. Инициатива предусматривает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

В тот же день Песков заявил, что Москва пока не знает деталей инициативы о выходе США из состава ООН, однако альтернативы этой организации нет.

Позже заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не планируют выход из организации, несмотря на предложение сенатора-республиканца Майка Ли. По его словам, предложение политика является «внутренним популизмом».

Ранее США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине.