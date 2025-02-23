Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали планы республиканцев вывести США из ООН

Песков: посмотрим, насколько серьезны планы республиканцев вывести США из ООН
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нужно посмотреть, насколько серьезны намерения республиканцев вывести Соединенные Штаты из Организации Объединенных Наций (ООН). Мнение он высказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Давайте дождемся, посмотрим, насколько это все серьезно. Дело в том, что эта партия, она же не монолитна», — заявил он.

По словам Пескова, среди американских политиков могут возникнуть «свои разногласия».

21 февраля сообщалось, что конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН. Инициатива предусматривает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

В тот же день Песков заявил, что Москва пока не знает деталей инициативы о выходе США из состава ООН, однако альтернативы этой организации нет.

Позже заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не планируют выход из организации, несмотря на предложение сенатора-республиканца Майка Ли. По его словам, предложение политика является «внутренним популизмом».

Ранее США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами