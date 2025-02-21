В Кремле прокомментировали инициативу о выходе США из ООН

Песков о возможном выходе США из ООН: замены этой организации не существует

Москва пока не знает деталей инициативы о выходе США из состава Организации Объединенных Наций (ООН), однако альтернативы этой организации нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

«Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы. Мы все-таки исходим из руководящей роли ООН и при всех очевидных неэффективностях этой организации — ее замены не существует. Объективно не существует возможности создания альтернативы», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую инициативу.

21 февраля стало известно, что конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН.

Проект закона предполагает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ.