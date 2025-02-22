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Западный журналист высмеял отказ украинцев от американского фаст-фуда

Журналист Боуз: украинцы начали отказываться от американской еды
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Freepik.com

Украинцы начали отказываться от американской еды. Этот «жесткий» ответ Украины Соединенным Штатам прокомментировал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

К посту Боуз прикрепил ролик, снятый якобы в одном из заведений Украины. На кадрах видно, как женщина зачеркивает название пиццы «Америка» и пишет вместо него «Великобритания».

«В Киеве украинцы убирают «американскую» пиццу из меню и бойкотируют американскую еду. «Американская пицца» заменена на «Британскую». Это уровень благодарности за 300 миллиардов долларов помощи», — сказано в посте ирландского журналиста.

До этого Боуз заявил, что президенту США Дональду Трампу не стоит забывать, что его украинский коллега Владимир Зеленский поддерживал на выборах его соперницу, бывшего вице-президента страны Камалу Харрис.

Накануне в США рассказали, что Зеленский настолько сильно разозлил президента США во время переговоров Вашингтона с Москвой, что глава Белого дома был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине.

19 февраля президент России Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге заявил, что его американского коллегу «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок. Российский лидер подчеркнул, что никакие обвинения в отношении Трампа не подтвердились.

Ранее на Западе сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом раньше Путина.

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