Путин: Трампа «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о влиянии РФ на выборы

Президент России Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге заявил, что его американского коллегу Дональда Трампа «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок. Об этом сообщает ТАСС.

«Трампа в свое время обвиняли, что он имеет какие-то особые отношения с Россией и что Россия вмешивается в выборы, когда он победил в прошлый свой период президентства, создали команду, по судам его затаскали», — поделился Путин.

Он уточнил, что никакие обвинения в отношении Трампа не подтвердились.

До этого Путин говорил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

В конце января Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом.