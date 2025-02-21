Axios: Зеленский так разозлил Трампа, что тот был готов прекратить помощь Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский настолько сильно разозлил президента США Дональда Трампа во время переговоров Вашингтона с Москвой, что глава Белого дома был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на чиновников.

«Трамп был на грани того, чтобы лишить Украину американской военной поддержки», — отмечается в статье.

По информации источников, украинский лидер разгневал американского президента тем, что отказался от варианта сделки по украинским ресурсам, подверг критике встречу представителей России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде и обвинил Трампа в том, что он находится под влиянием дезинформации.

До этого президент России Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге заявил, что его американского коллегу Трампа «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок.

Также Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.