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Западный журналист напомнил Трампу о поддержке Зеленским его соперницы

Журналист Боуз: Трамп не должен забывать, что Зеленский поддерживал Харрис
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Ben Curtis/AP

Президенту США Дональду Трампу не стоит забывать, что его украинский коллега Владимир Зеленский поддерживал на выборах его соперницу, бывшего вице-президента страны Камалу Харрис. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Трампу не следует забывать, что Зеленский вел кампанию за Камалу», — написал Боуз.

Накануне в США рассказали, что Зеленский настолько сильно разозлил президента США во время переговоров Вашингтона с Москвой, что глава Белого дома был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине.

По информации источников портала Axios, украинский лидер разгневал американского президента тем, что отказался от варианта сделки по украинским ресурсам, подверг критике встречу представителей России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде и обвинил Трампа в том, что он находится под влиянием дезинформации.

До этого президент России Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге заявил, что его американского коллегу «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок. Российский лидер подчеркнул, что никакие обвинения в отношении Трампа не подтвердились.

Ранее на Западе сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом раньше Путина.

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