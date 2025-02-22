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МИД РФ прояснил ситуацию с визитом Лаврова в Тегеран

Захарова подтвердила скорый визит Лаврова в Иран
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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила ТАСС, что в ближайшее время министр иностранных дел Сергей Лавров отправится с визитом в Иран.

По ее словам, о дате поездки официально будет объявлено позднее.

Днем о визите Лаврова в Тегеран сообщило иранское внешнеполитическое ведомство. Его официальный представитель Эсмаил Багаи рассказал, что поездка будет направлена на продолжение консультаций между странами по поводу развития двусторонних отношений и событий в мире и регионе.

На этой неделе Лавров в составе делегации РФ участвовал в переговорах с США в Эр-Рияде, а потом отправился на встречу глав МИД G20 в ЮАР. На заседании Совбеза 22 февраля президент РФ Владимир Путин попросил министра рассказать присуствующим о своих зарубежных поездках.

Ранее сообщалось, что павлин ждал пресс-конференцию Лаврова в Африке.

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