Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Мероприятие открылось приветственным словом президента ЮАР Сирила Рамафосы. Как отметил корреспондент агентства, гостей у входа встретили колоритными национальными танцами под бой барабанов. Также корреспондент рассказал, что место российского министра за столом «двадцатки» находится между главами МИД Турции и Республики Корея.

Форум будет проходить в крупнейшем городе республики в течение двух дней — 20 и 21 февраля. У Лаврова запланировано выступление в рамках мероприятия. Кроме того, глава МИД РФ проведет ряд двусторонних переговоров на полях форума.

До этого шерпа от ЮАР в G20 Холиса Мабхонго в ходе брифинга рассказал, что участники форума поговорят на важные темы в мировой геополитической ситуации. Ожидается, что министры обсудят вооруженные конфликты в Африке, на Ближнем Востоке, а также в Европе, и предпримут попытки достичь взаимопонимания по путям их решения.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия больше заинтересована в развитии отношений с «Большой двадцаткой», чем в возвращении в G7, поскольку организация «утратила актуальность».

Ранее Путин назвал неуместным недовольство Киева по поводу переговоров.