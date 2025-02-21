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Павлин ждал пресс-конференцию Лаврова в ЮАР

Захарова показала фото павлина, ожидающего пресс-конференцию Лаврова в ЮАР
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Telegram-канал Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию павлина из Йоханнесбурга, который «дожидается» пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: «А Сергей Викторович выйдет?» Выйдет, выйдет. Отработает сейчас «двадцатку», проведет двусторонние встречи и обязательно выйдет», — написала дипломат.

Это не первый случай, когда павлин появляется рядом с министром во время его общения с журналистами в разных странах. В мае 2022 года крик этой птицы прервал речь Лаврова на пресс-конференции по итогам Совета глав МИД СНГ в Душанбе, когда министр говорил о ситуации в Центральной Азии.

20 февраля Лавров провел ряд двусторонних переговоров, встретившись с министрами иностранных дел Китая Ван И, Индии Субраманьямом Джайшанкаром и Турции Хаканом Фиданом, а также с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Ранее Лавров рассказал о согласии России и США признавать национальные интересы стран.

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