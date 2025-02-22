В Иране анонсировали визит Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни. Об этом заявила официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Визит главы МИД России направлен на продолжение консультаций между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией по поводу [развития] двусторонних отношений и событий в мире и регионе», — сказал он.

20 февраля на полях встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР состоялись переговоры глав МИД России и Турции, Лаврова и Хакана Фидана. Также Лавров провел ряд двусторонних переговоров, встретившись с министрами иностранных дел Китая Ван И, Индии Субраманьямом Джайшанкаром и Алжира Ахмедом Аттафом, а также с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

В этот же день на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» в ЮАР главы внешнеполитических ведомств Китая и Турции обсудили широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в политической и экономической сферах. Особое внимание было уделено региональной безопасности, включая украинский конфликт, ситуацию в Сирии и события в секторе Газа.

Ранее Песков заявил, что Россия готова помочь решить проблемы Тегерана по ядерной программе.