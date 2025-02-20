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В США заявили, что с Зеленским «покончено»

Экс-советник Трампа Бэннон: Зеленский уже не может диктовать условия России
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Heiko Becker/Reuters

У украинского лидера Владимира Зеленского уже нет возможности диктовать условия соглашения с Россией в целях решения конфликта, с ним «покончено». Об этом итальянской газете La Repubblica заявил экс-советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

«Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их», — подчеркнул он, заметив, что с Зеленским фактически уже «покончено».

До этого испанская газета El Mundo писала, что новая администрация президента США Дональда Трампа планирует избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, ради этого США готовы пойти на шантаж Украины.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что президент США Дональд Трамп прав, называя Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

Медведев добавил, что если бы ему сказали всего три месяца назад, что это были слова президента США, то он бы «громко рассмеялся».

Ранее советник Трампа заявил, что эпоха разрушительной войны окончилась.

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