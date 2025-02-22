США представили нейтральный проект резолюции ГА ООН по Украине

США предложили нейтральную резолюцию ГА ООН по Украине без обвинений в адрес РФ

Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации на Украине отказались поддержать антироссийский проект резолюции ООН и представили собственный — «Путь к миру», не содержащий обвинений в адрес Москвы. Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, будет рассмотрен Генассамблеей ООН 24 февраля.

Резолюция Вашингтона состоит из трех пунктов: выражение скорби о жертвах «российско-украинского конфликта», призыв к скорейшему прекращению боевых действий, поддержка «прочного мира» между странами.

В тексте отсутствуют требования о выводе российских войск и формулировки о «российском вторжении», характерные для предыдущих западных инициатив.

«Главная цель ООН — поддержание международного мира и безопасности через диалог», — указано в проекте.

Как сообщалось, антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН, подготовленный к 24 февраля 2025 года, трехлетней годовщине начала специальной военной операции (СВО), требует от РФ «безоговорочно» вывести свои вооруженные силы с территории Украины. Среди авторов упомянутой резолюции есть Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее Трамп анонсировал новые переговоры США и России по Украине.