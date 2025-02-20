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США впервые с начала СВО не стали соавторами резолюции ООН против России

РИА: США впервые с начала СВО не стали соавторами резолюции ГА ООН по Украине
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Соединенные Штаты впервые с начала специальной военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН, посвященной Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники.

Проект резолюции организации, подготовленный к 24 февраля 2025 года, трехлетней годовщине начала СВО, требует от Москвы «безоговорочно» вывести вооруженные силы с территории Украины. Среди авторов упомянутой резолюции есть Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и государства Прибалтики. РИА Новости сообщает, что Соединенных Штатов в списке нет.

До этого постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания, приуроченного к десятой годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, заявил, что в будущем Украина должна стать демилитаризованным государством и не входить в блоки или альянсы.

Небензя также говорил, что европейские дипломаты во время своего выступления в Совете Безопасности ООН продемонстрировали полную оторванность от реальности. Он отметил, что цель европейской дипломатии сегодня состоит в том, чтобы «продлить как можно дольше агонию киевского режима в надежде, что этот режим сможет ослабить Российскую Федерацию».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы. О чем говорили на встрече и как ее результаты оценивают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава евродипломатии заговорила о нападении России.

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