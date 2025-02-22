США больше не обвиняют Россию во вторжении на Украину

Россия внесла к резолюции США поправку об устранении причин конфликта на Украине

США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Параллельно Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта.

США представили проект резолюции Генассамблеи ООН под названием «Путь к миру», в котором отсутствуют обвинения в адрес России в начале конфликта на Украине. Документ, который цитирует РИА Новости, включает три основных положения:

Генассамблея скорбит о трагической гибели людей во время российско-украинского конфликта,



призывает к скорейшему прекращению конфликта и настоятельно рекомендуется установить прочный мир между Украиной и Россией;



главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров.

В отличие от предыдущих инициатив, в тексте отсутствуют упоминания о «российском вторжении» и призывы к одностороннему выводу войск.

Россия внесла в проект поправку, в которой указала на необходимость устранения коренных причин конфликта. Теперь она звучит так: «[Генеральная Ассамблея ООН] призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин, и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией».

США впервые отказались от участия в антироссийской резолюции

20 февраля стало известно, что Вашингтон впервые с начала конфликта отказался от соавторства антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Документ под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине» подготовлен к третьей годовщине конфликта. Его предложили Украина и Евросоюз, авторами выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Балтии.

В тексте «подтверждается настоятельная необходимость прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». В проекте также подчеркивается необходимость выполнения предыдущих резолюций ООН, которые требуют от России вывода войск с территории Украины и призывают Москву остановить боевые действия.

По данным Reuters, проект поддержали более 50 стран. Несмотря на то, что сроки окончания приема подписей не определены, источники агентства считают, что США не планируют подписывать документ.

С 2022 года Генассамблея ООН провела шесть заседаний 11-й чрезвычайной спецсессии по ситуации на Украине. Все ранее принятые резолюции призывали к выводу российских войск, и США выступали их соавторами вместе с западными союзниками.

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Решение США совпало с прошедшими переговорами представителей России и США в Эр-Рияде. Стороны заявили о намерении работать над устранением противоречий в двусторонних отношениях.

«Недостаточно встретиться и чай попить»: Путин — о переговорах с Трампом и урегулировании на Украине 19 февраля президент РФ Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс»... 20 февраля 06:21

Дополнительный контекст создают недавние заявления президента США Дональда Трампа. Он раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его диктатором и обвинив в отказе проводить выборы. Трамп также выразил сомнения в эффективности использования американской финансовой помощи Украине. Зеленский отверг обвинения, заявив, что они основаны на дезинформации.