В Госдуме порассуждали о сроках окончания СВО

Депутат Колесник: СВО будет продолжаться до разгрома ВСУ в Курской области

Спецоперация будет продолжаться как минимум до разгрома ВСУ на территории Курской области. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«СВО закончится тогда, когда решит Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. Пока украинские войска остаются в Курской области, даже разговоров не может быть никаких — СВО будет продолжаться, пока ВСУ оттуда не выбьют. Это как минимум, это надо подчеркнуть», — сказал депутат.

По его словам, завершение конфликта возможно лишь на приемлемых для России условиях. Колесник напомнил, что Владимир Путин неоднократно обозначал условия прекращения боевых действий.

На сегодняшний момент альтернатив достижению целей путем вооруженной борьбы нет, констатировал парламентарий.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в переговорном процессе по Украине наметился прогресс, так как в Соединенных Штатах стали прорабатывать возможные пути к миру.

Ранее на Западе усомнились в скором достижении мира на Украине.