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Путин заявил, что переговоры по Украине должны проходить с участием РФ и Украины

Путин: переговоры по Украине пройдут с участием и России, и Украины
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что Вашингтон исходит из того, что переговоры пройдут с участием и России, и Украины. Об этом сообщил российский лидер журналистам, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины», — заявил глава государства.

Президент РФ подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Среди прочего российский лидер указал, что после вступления в должность президента Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Также глава государства отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине и напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой. Путин подчеркнул, что европейские политики сами прекратили контакты с РФ, тогда как власти Украины ввели для себя запрет на переговоры с Россией.

В конце января Путин отмечал, что Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее Борис Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа.

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