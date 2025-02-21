Трамп назвал диалог с Путиным «очень хорошим»

Трамп заявил, что переговоры с Украиной прошли хуже, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным «очень хорошим» добавив, что затем у него прошли «не такие уж хорошие переговоры с Украиной». Об этом американский президент заявил на встрече с губернаторами американских штатов, передает пресс-пул Белого дома.

Трамп при этом также отметил, что Киев может демонстрировать жесткость лишь на словах, но не имеет большого количества козырей.

Также Трамп назвал бывшего президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, а не РФ, виновниками начала конфликта на Украине.

До этого Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Этот разговор стал первым официальным диалогом глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Американский президент заявил, что ждет визита российского лидера в США, также, по его словам, встреча глав государств может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Трамп также выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее в Белом доме заявили, что конфликт на Украине «скоро» закончится.