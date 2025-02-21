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В США заявили, что не позволят Ирану получить ядерное оружие

Майк Уолтц: при Трампе США не позволят Ирану создать ядерное оружие
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Depositphotos

Вашингтон не позволит иранским властям создать ядерное оружие, пока президент США Дональд Трамп находится в Белом доме. Об этом заявил помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, которого цитирует ТАСС.

«У них не может быть ядерного оружия. И во время руководства президента Трампа мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло», — высказался политик, напомнив, что недавно президент Штатов подписал указ о максимальном давлении на Иран.

20 февраля Трамп заявил, что считает применение ядерного оружия и расширение клуба ядерных держав недопустимым. По его словам, он «очень успешно» взаимодействовал во время своего первого срока с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ограничения и сокращения ядерных вооружений.

19 февраля Путин заявил, что России и США предстоит решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (в 2023 году Россия приостановила свое участие в ДСНВ). Он напомнил, что договор заканчивается ровно через год, в феврале.

Ранее Песков заявил, что Россия готова помочь решить проблемы Тегерана по ядерной программе.

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