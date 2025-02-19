Путин напомнил о необходимости решить с США вопрос о СНВ-3

России и США предстоит решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок которого истекает через год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«У нас, например, есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все, наверное, подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», — напомнил российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что «истеричная реакция» Киева на отсутствие украинских представителей за столом переговоров России и США является неуместной, поскольку у Москвы и Вашингтона есть свои двусторонние вопросы для обсуждения.

СНВ-3 или ДСНВ — Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, который ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, а также ядерных боезарядов. В феврале 2023 года президент России объявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее США назвали условие отмены санкций против России.