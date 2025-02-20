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Трамп: США не могут позволить другим странам обзавестись ядерным оружием

Трамп заявил, что ядерная война и расширение клуба ядерных держав недопустимы
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Reuters

Президент США Дональд Трамп считает применение ядерного оружия и расширение клуба ядерных держав недопустимым. Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Майами, передает ТАСС.

«Этому никогда нельзя позволить случиться. Если это произойдет, <…> мир будет уничтожен», — сказал американский лидер о возможном применении ядерных вооружений.

Он подчеркнул, что США не могут позволить другим странам обзавестись ядерным оружием, не только Ирану.

По словам Трампа, он «очень успешно» взаимодействовал во время своего первого президентского срока с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ограничения и сокращения ядерных вооружений.

19 февраля Путин заявил, что России и США предстоит решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (в 2023 году Россия приостановила свое участие в ДСНВ). Он напомнил, что договор заканчивается ровно через год, в феврале.

Ранее США назвали условие отмены санкций против России.

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