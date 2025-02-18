Песков заявил, что Россия готова помочь решить проблемы Тегерана по ядерной программе

Российская сторона готова оказать содействие Тегерану в вопросе решения проблемы по иранской ядерной программе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы убеждены, что при наличии политической воли со стороны всех участников переговорного процесса вопрос ядерной программы Ирана может и должен быть решен путем дипломатии», — заявил он.

Песков подчеркнул, что начало переговоров между РФ и США не скажется на взаимодействии российской и иранской сторон.

До этого министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросе безопасности на континенте.

По его словам, насущными темами для европейских держав являются угрозы со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, ядерная программа Ирана и полная нестабильность на Ближнем Востоке. Он отметил, что отсутствие шагов в укреплении обороны Европы может привести к последствиям через несколько лет.

Ранее Иран пригрозил последствиями в ответ на возможное применение силы Трампом.