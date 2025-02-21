Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал нездоровой реакцию Запада на диалог Москвы и Вашингтона

Лавров: у Запада нездоровая реакция на диалог США и РФ
close
Telegram-канал «Мария Захарова»

На Западе факт диалога между Москвой и Вашингтоном воспринимается как предательство, это нездоровая реакция. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ уточнил, что руководство Евросоюза и НАТО воспринимает «сам факт того, что представители двух великих держав сели и поговорили, изложили каждый свою позицию» как «предательство интересов Запада».

«Все приветствовали нашу встречу. Все понимают, что это не конец эпохи противостояния России и Запада, но то, что начало разговора само по себе является возвращением к нормальности, это признают и приветствуют абсолютно все», — отметил Лавров, отвечая на вопрос о реакции дружественных РФ стран G20 на начало диалога РФ и США.

Накануне министр иностранных дел РФ сообщил, что по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде было достигнуто взаимопонимание в вопросе урегулирования украинского конфликта. Стороны пришли к выводу, что мир возможен только путем ликвидации коренных причин конфликта.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и «реалий на земле».

Также стало известно, что США выступили против использования термина «агрессор» в отношении России в новом заявлении G7 по Украине, приуроченном к третьей годовщине начала СВО. В Вашингтоне призывают использовать формулировку «украинский конфликт». Для сравнения, в прошлом заявлении «семерки» к 24 февраля словосочетание «российская агрессия» употреблялось пять раз.

Ранее в США рассказали, насколько сильно Зеленский разозлил Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами