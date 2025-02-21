Лавров назвал нездоровой реакцию Запада на диалог Москвы и Вашингтона

На Западе факт диалога между Москвой и Вашингтоном воспринимается как предательство, это нездоровая реакция. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ уточнил, что руководство Евросоюза и НАТО воспринимает «сам факт того, что представители двух великих держав сели и поговорили, изложили каждый свою позицию» как «предательство интересов Запада».

«Все приветствовали нашу встречу. Все понимают, что это не конец эпохи противостояния России и Запада, но то, что начало разговора само по себе является возвращением к нормальности, это признают и приветствуют абсолютно все», — отметил Лавров, отвечая на вопрос о реакции дружественных РФ стран G20 на начало диалога РФ и США.

Накануне министр иностранных дел РФ сообщил, что по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде было достигнуто взаимопонимание в вопросе урегулирования украинского конфликта. Стороны пришли к выводу, что мир возможен только путем ликвидации коренных причин конфликта.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и «реалий на земле».

Также стало известно, что США выступили против использования термина «агрессор» в отношении России в новом заявлении G7 по Украине, приуроченном к третьей годовщине начала СВО. В Вашингтоне призывают использовать формулировку «украинский конфликт». Для сравнения, в прошлом заявлении «семерки» к 24 февраля словосочетание «российская агрессия» употреблялось пять раз.

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