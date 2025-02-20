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Лавров заявил, что РФ и США обсудили способ решения конфликта на Украине

Лавров: решить конфликт на Украине можно, устранив его первопричины
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Кирилл Зыков/РИА Новости

По итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде было достигнуто взаимопонимание в том, что урегулирование украинского конфликта возможно только путем ликвидации его коренных причин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит сайт российского дипведомства.

Среди основных первопричин конфликта, которые нужно устранить в первую очередь, Лавров выделил необходимость соблюдения прав человека, в том числе языковых и религиозных, и принципа неделимости безопасности в Европе.

Министр также подчеркнул, что продолжению конфликта способствуют бесконтрольные поставки вооружений и финансовая поддержка киевского режима со стороны зарубежных партнеров.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. При этом глава государства подчеркнул, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее в США раскрыли, какой метод используют для завершения конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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