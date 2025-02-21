Лавров рассказал о попытках Запада украинизировать повестку G20

Попытки западных государств украинизировать повестку G20 провалились, но это отнимает силы и нервы участников формата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР, его слова приводит ТАСС.

«Попытки всегда были безуспешными, но силы и нервы участников, особенно у шерп, конечно, отнимают немалые», — сказал министр.

Лавров также заявил, что помощь Украине достигла невероятных размеров.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Россия объяснила, как Европа может помочь в урегулировании конфликта на Украине.