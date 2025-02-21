Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что помощь Украине достигла невероятных размеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Зашкаливающих масштабов достигла помощь Украине, выделяемая за счет кражи суверенных активов и сокращения международной помощи развитию», — сказал дипломат на заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

21 февраля глава Ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт заявил в интервью испанской газете El País, что Германия потратила на помощь Украине €40 млрд. Он подчеркнул, что его страна оказала Украине наибольшую помощь.

В начале февраля в Госдуме выразили мнение, что поставки оружия Украине являются преградой и плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения для возможных переговоров России и США. В ГД также добавили, что оружие, поставленное Западом Киеву, не даст Вооруженным силам Украины преимуществ на поле боя.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для РФ неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее Россия объяснила, как Европа может помочь в урегулировании конфликта на Украине.