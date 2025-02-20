Фурсенко допустил восстановление отношений между РФ и США в области науки

Фурсенко сообщил о возможной разморозке отношений между РФ и США в области науки

Между Россией и США возможна разморозка отношений в области науки. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в беседе с ТАСС.

«Думаю, что да», — ответил он на соответствующий вопрос.

Фурсенко уточнил, что научные отношения между двумя странами «полностью никогда не замораживались». Помощник российского президента добавил, что организация этой работы поменяется.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Соединенные Штаты работают по вопросам экономики, космоса, на энергетических рынках и по другим направлениям. При этом в настоящее время отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе, отметил он.

По словам Путина, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее было раскрыто условие для наибольшей выгоды России от сближения с США.