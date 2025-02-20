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В Белом доме отказались подтверждать прекращение поставок оружия Украине

Помощник Трампа Уолтц отказался подтверждать прекращение поставок оружия Киеву
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Emily Elconin/Reuters

Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц не стал подтверждать информацию о якобы прекращении поставок американского вооружения Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Уолтц при этом признал, что многие склады США с оружием истощаются, поскольку основная часть военной помощи Украине «предоставлялась в рамках механизма срочного изъятия из арсеналов».

Кроме того, Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями украинского лидера Владимира Зеленского. Он добавил, что некоторые заявления со стороны Киева и оскорбления в отношении главы Белого дома неприемлемы.

19 февраля президент РФ Владимир Путин высказался о предвыборных обещаниях американского коллеги в короткие сроки урегулировать украинский конфликт. Российский лидер назвал «абсолютно естественной» ситуацию с тем, что глава Белого дома после официального вступления в должность изменил свое мнение, заявив, что на решение украинского вопроса понадобится полгода.

Путин также отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.

Ранее Путин оценил переговоры России и США в Эр-Рияде.

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