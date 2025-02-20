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В Раде заявили об остановке США продажи оружия Украине

Глава оборонного комитета Рады Костенко: США остановили продажу оружия Украине

США перестали продавать оружие Украине. Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«По моей информации, оружие, которое шло на продажу, — поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет», – сказал депутат.

По его словам, теперь руководство Украины ждет возможности хотя бы за деньги получать американское оружие.

Накануне бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил в беседе с французской газетой Le Monde, что Украина без помощи Соединенных Штатов Америки продержится в конфликте с Россией не более шести месяцев. При этом он подчеркнул, что «Европа не может заменить американскую помощь». По данным издания, нынешних американских поставок хватит до середины лета или осени при условии их экономного использования. Le Monde подчеркнуло, что американская военная помощь Киеву имеет решающее значение для противовоздушной и противоракетной обороны Украины, состоящей в основном из систем Patriot.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оружейные арсеналы Европы истощены. По словам Вэнса, в Вашингтоне осознают реальность того факта, что Украина сталкивается с численным превосходством Вооруженных сил РФ и новые поставки оружия не переломят ситуацию на поле боя.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.

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