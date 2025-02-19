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Путин оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Путин заявил, что атмосфера на переговорах между РФ и США была доброжелательной
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин, комментируя прошедшую встречу между представителями Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявил, что обстановка в ходе переговоров была доброжелательной. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что оценивает итоги переговоров как «положительные».

Встреча представителей России и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Переговоры были посвящены восстановлению сотрудничества стран по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по урегулированию конфликта на Украине и организации встреч двух президентов.

Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Представителями США стали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо». По его словам, стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США.

Ранее Зеленский пожаловался, что Трамп помог выйти России из «изоляции».

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