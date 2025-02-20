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В Белом доме заявили, что Трамп разочарован действиями Зеленского

Помощник президента США Уолтц заявил, что Зеленский разочаровал Трампа

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, пишет ТАСС.

«Некоторые заявления со стороны Киева и, если честно, оскорбления в отношении президента Трампа неприемлемы», — подчеркнул он.

Он добавил, что президент Украины предпочел использовать вызывающую риторику в адрес США вместо того, чтобы конструктивно работать над сделкой по ресурсам. Уолтц уточнил, что все это стало причиной разочарования Трампа.

Накануне Зеленский заявил, что Трамп попал под влияние «российской дезинформации». Украинский лидер отметил, что, по данным соцопросов, рейтинг доверия к нему составляет 57%, а не заявленные Трампом 4%.

19 февраля президент РФ Владимир Путин высказался о предвыборных обещаниях американского коллеги в короткие сроки урегулировать украинский конфликт. Российский лидер назвал «абсолютно естественной» ситуацию с тем, что глава Белого дома после официального вступления в должность изменил свое мнение, заявив, что на решение украинского вопроса понадобится полгода.

Путин также отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.

Ранее в Белом доме заявили о совпадении интересов России и США.

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