Зеленский предупредил, что «поменять его не получится»

Зеленский после слов Трампа о рейтинге заявил, что заменить его не получится

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что его рейтинг среди граждан республики составляет всего 4 процента. Об этом пишет «Европейская правда».

По его словам, Трамп стал жертвой российской дезинформации. Он отметил, что, по данным соцопросов, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится...если мы говорим о 4%, то мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, и у нас есть доказательства», — утверждает Зеленский.

До этого Дональд Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее глава ГУР Буданов вспомнил пословицу, говоря о прекращении помощи от США.