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В Раде заявили, что депутатов на Украине обязали писать посты в поддержку Зеленского

Депутат Геращенко: на Украине дано указание писать посты в поддержку Зеленского
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Bernadett Szabo/Reuters

На Украине региональные власти получили распоряжение из Киева писать письма и посты в поддержку Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала депутат Верховной рады, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Из разных регионов получаю сигналы, что центральная власть, в частности, офис Зеленского дали разнарядку регионам, врачам, учителям, лидерам общественного мнения писать письма и посты в поддержку Зеленского», — рассказала парламентарий.

Геращенко добавила, что в свою очередь советам всех уровней поручили принимать соответствующие заявления. Также депутат рассказала, что сельсоветы и горсоветы «до сих пор не отошли от заявлений» в поддержку «формулы мира» Зеленского.

Парламентарий среди прочего отметила, что что Зеленскому стоит прекратить войну с оппозицией, а также проводить переговоры с теми, кто сможет усилить украинскую переговорную позицию.

Утром 20 февраля украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы писало, что украинцы вышли на митинг к зданию посольства США в Киеве после критики Трампом Зеленского. На предоставленных кадрах видно, как около 30 человек стоят морозным утром у здания посольства.

До этого президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны. Кроме того, глава Белого дома заявил, что украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти. Однако срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года, выборы на Украине так и не проводились из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее президент Чехии заступился за Зеленского после критики Трампа.

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