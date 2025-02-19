Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Публикация появилась на его странице в соцсети Truth Social.

«Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него вообще не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией — то, что, как признают все, может сделать только «ТРАМП» и администрация Трампа», — написал Трамп.

До этого Дональд Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%. Владимир Зеленский, комментируя высказывание Трампа, заявил, что он попал под влияние «российской дезинформации». Зеленский отметил, что, по данным соцопросов, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее спикер Рады Стефанчук заявил, что Украине нужны пули, а не бюллетени для голосов.