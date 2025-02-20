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У здания посольства США в Киеве начался митинг после критики Трампом Зеленского

«Страна.ua»: украинцы вышли на митинг к зданию посольства США в Киеве

Украинцы вышли на митинг к зданию посольства США в Киеве после критики президентом США Дональдом Трампом Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией», — подписаны предоставленные кадры.

На предоставленной видеозаписи видно, как около 30 человек стоят морозным утром у здания посольства. У одного из людей с собой флаг Украины, еще один завернулся в флаг США.

До этого президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, глава Белого дома заявил, что украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти. Однако срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года, выборы на Украине так и не проводились из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее в США заявили, что Трамп перевернул «с ног на голову» отношение к Кремлю.

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