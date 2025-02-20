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Президент Чехии заступился за Зеленского после критики Трампа

Президент Чехии Павел назвал заявление Трампа о диктатуре Зеленского цинизмом
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Elizabeth Franz/Reuters

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал высказывание главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего главу Украины Владимира Зеленского диктатором. Об этом чешский лидер заявил в X (ранее Twitter).

Он задался вопросом: «Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы?»

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Американский лидер добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты недовольны риторикой украинских властей в ответ на выдвинутые инициативы в экономике. Он также отметил, что критика Зеленского не означает, что эти слова направлены в адрес всего украинского народа.

Ранее в США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина.

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