Посол Украины объяснил высказывания Трампа в адрес Зеленского «российской пропагандой»

Посол Украины в Германии Алексей Макеев на фоне резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского заявил о единстве и сплочении граждан республики и призвал Запад не поддаваться «российской пропаганде». Его слова приводит телеканал ARD.

Он заявил, что украинцы «едины, как никогда прежде». Дипломат выразил надежду, что Запад будет оставаться на стороне Украины.

«В наших общих европейских интересах, чтобы мы, европейцы, объединили свои силы и заняли четкую позицию против такого диктатора и автократа, как Путин. Но мы знаем, что Россия очень активно пытается расстроить западные общества с помощью пропаганды», — сказал Макеев.

До этого президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти.

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.