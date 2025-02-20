Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Украины объяснил высказывания Трампа в адрес Зеленского «российской пропагандой»

Посол Украины Макеев связал высказывания Трампа с «российской пропагандой»
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Посол Украины в Германии Алексей Макеев на фоне резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского заявил о единстве и сплочении граждан республики и призвал Запад не поддаваться «российской пропаганде». Его слова приводит телеканал ARD.

Он заявил, что украинцы «едины, как никогда прежде». Дипломат выразил надежду, что Запад будет оставаться на стороне Украины.

«В наших общих европейских интересах, чтобы мы, европейцы, объединили свои силы и заняли четкую позицию против такого диктатора и автократа, как Путин. Но мы знаем, что Россия очень активно пытается расстроить западные общества с помощью пропаганды», — сказал Макеев.

До этого президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти.

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами