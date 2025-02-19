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Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну, которую нельзя было выиграть

Трамп: без США Зеленский никогда не сможет договориться с Россией о мире
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Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что его украинский коллега Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть.

Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

«Комик средней руки Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть и которой вообще не должно было быть. Но без США и «Трампа» он никогда не сможет заключить мир», — написал Трамп.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США. По его словам, у европейцев нет оснований для выражения негативной реакции, поскольку Штаты продолжают работать с европейскими странами.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом.

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Переговоры о мире на Украине
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