Европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал необоснованными резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского и обвинил американского лидера во лжи. Его слова передает телеканал NRK.

Премьер Норвегии заявил, что слова Трампа «глубоко необоснованные», поскольку Зеленский – «всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов», которого конфликт застал во время исполнения обязанностей.

До этого Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос. Российский лидер также говорил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее Арестович допустил введение США санкций против окружения «клоуна-диктатора» Зеленского.