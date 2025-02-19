Матвиенко заявила об открытости России к диалогу со всеми

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия открыта к диалогу со всеми, несмотря на санкции

Российская Федерация открыта к диалогу со всеми. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила в интервью генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщает РИА Новости.

«Мы открыты к диалогу со всеми, и, поверьте, несмотря на санкции, у нас количество встреч, контактов, парламентского диалога у нас не уменьшилось. Наоборот, у нас очень интенсивный идет диалог», — сказала сенатор.

Накануне Матвиенко назвала начало переговоров между Москвой и Вашингтоном позитивным сигналом.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Медведев назвал союзников и друзей России.