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Медведев перечислил союзников и друзей России

Медведев причислил к числу друзей России тех, кто не называет ее противником

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Павел Бедняков/РИА Новости

Союзниками России являются те страны, которые в отличие от западного мира не называют Россию своим противником. Об этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА Новости.

По его словам, это «огромное количество стран»: Глобального Юга, Азии, Арабского полуострова.

Медведев подчеркнул, что стран--противников России «ограниченное количество». Замглавы Совбеза обратил внимание, что в этот перечень попал «весь западный мир»

«Но это их решение. Друзей у нас больше», — резюмировал Медведев.

В среду, 21 ноября, сенаторы выразили единодушную поддержку действиям президента РФ Владимира Путина по защите суверенитета страны в ответ на агрессию недружественных государств. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя запуск баллистической ракеты «Орешник» по территории Украины. Парламентарий подчеркнула, что Совфед готов и дальше поддерживать такие действия для защиты российского государства.

Ранее Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке «Крепкий Орешник».

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