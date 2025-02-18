Матвиенко оценила начало переговоров между Россией и США

Начало переговоров между Москвой и Вашингтоном является хорошим и позитивным сигналом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости.

«Начало переговоров — это очень хороший сигнал, очень позитивный сигнал», — отметила она и призвала не делать преждевременных выводов.

Матвиенко обратила внимание на то, что предстоит сложная работа по выяснению позиций и подходов двух стран, а также поиску приемлемых решений.

«Это должна быть долговременная, серьезная стратегия улучшения наших двусторонних отношений», — резюмировала политик.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Эрдоган назвал «идеальное место» для переговоров Трампа и Путина.