В США считают, что Трамп критикой Зеленского вредит переговорной позиции Киева

Слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского о том, что тот является диктатором, отказывающимся от проведения выборов на Украине, вредят переговорной позиции Украины. Такое мнение выразил автор статьи газеты Washington Post Аарон Блэйк.

«Вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины», — считает публицист.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Американский лидер добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты недовольны риторикой украинских властей в ответ на выдвинутые инициативы в экономике. Он также отметил, что критика Зеленского не означает, что эти слова направлены в адрес всего украинского народа.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией.

Ранее в США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина.