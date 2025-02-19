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В США объяснили критику Трампа в адрес Зеленского

Уолц: критика Зеленского не означает критику украинцев
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Depositphotos

Критика президентом США Дональдом Трампом Владимира Зеленского не означает, что эти слова направлены в адрес всего украинского народа. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, передает РИА Новости.

Также советник отметил, что Соединенные Штаты недовольны риторикой украинских властей в ответ на выдвинутые инициативы в экономике. Уолц подчеркнул, что «Трамп не намерен это терпеть».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому «лучше поторопиться, иначе у него не останется страны». По словам главы Белого дома, его администрация успешно ведет переговоры с Россией по урегулированию конфликта в то время, как Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Также американский президент уже говорил, что если Киев хочет получить место за столом переговоров, Украине необходимо провести выборы. Зеленский при этом заявил, что заменить его прямо сейчас «никак не получится».

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером, а потому не имеет права отменить собственный запрет о ведении переговоров с Москвой. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.

Ранее в США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина.

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