В Белом доме раскритиковали Киев за риторику

Соединенные Штаты недовольны риторикой украинских властей в ответ на выдвинутые инициативы в экономике. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, «Трамп не намерен это терпеть».

19 февраля Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос. Путин также говорил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина.