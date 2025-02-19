В США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина

Сенатор США от Демократической партии резко раскритиковал высказывания президента Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, назвав их «отвратительными». Его слова приводит Sky News.

«Отвратительно видеть, как американский президент отвернулся от одного из наших друзей и открыто встал на сторону такого бандита, как Владимир Путин», — сказал Шумер.

До этого Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. 19 февраля российский лидер заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем». По его словам, нужно добиться того, чтобы команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения.

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.