Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин прокомментировал оговорку журналиста о встрече с Трампом

Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом
close
Susan Walsh/AP

Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Задавая вопрос о встрече двух президентов, журналист спросил у главы РФ, когда тот «встретится с Путиным».

«Каждый день! В зеркало смотрюсь», — заявил в ответ президент.

До этого Путин говорил, что его американского коллегу Дональда Трампа «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок. Он уточнил, что никакие обвинения в отношении Трампа не подтвердились.

Путин также говорил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Российский президент говорил, что Трамп изменил позицию насчет сроков урегулирования украинского кризиса.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами