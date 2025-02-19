Путин прокомментировал оговорку журналиста о встрече с Трампом

Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Задавая вопрос о встрече двух президентов, журналист спросил у главы РФ, когда тот «встретится с Путиным».

«Каждый день! В зеркало смотрюсь», — заявил в ответ президент.

До этого Путин говорил, что его американского коллегу Дональда Трампа «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок. Он уточнил, что никакие обвинения в отношении Трампа не подтвердились.

Путин также говорил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Российский президент говорил, что Трамп изменил позицию насчет сроков урегулирования украинского кризиса.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.