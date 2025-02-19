В Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине

Песков: участие Мединского в переговорах по Украине зависит от решения Путина

Участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине зависит от решения главы государства Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это будет зависеть от решения президента», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте 2022 года после начала специальной военной операции (СВО) в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины, на которых были обозначены контуры возможного мирного соглашения. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее в США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине.